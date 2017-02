Dit seizoen is er al zeker voetbal op maandagavond

Dit seizoen wordt er al zeker op maandagavond gespeeld. Omdat een Belgische club – KRC Genk of AA Gent – sowieso de kwartfinale van de Europa League haalt, krijgen we met deze primeur te maken. “Dat kan vanaf dit seizoen voor Europese kwartfinalisten”, bevestigt Pierre François, CEO van de Pro League.

“De tv-zenders vroegen om één zaterdagavondmatch om 20.30 uur te laten beginnen”, aldus Pierre François, die op uitnodiging van Anderlecht meereisde naar Sint-Petersburg. “We gingen akkoord, maar in ruil eisten wij de toestemming om Europese vertegenwoordigers op maandag in actie te laten komen. We gaan dat proces dit seizoen vanaf de Europese kwartfinales in gang steken.”

Doordat KRC Genk en AA Gent tegen elkaar spelen in de Europa League, zal België zeker een kwartfinalist afvaardigen. Voetbal op maandagavond komt er dus aan.

Nadat Gent-manager Michel Louwagie eerder deze week in onze krant het thema opnieuw op tafel legde, vond hij in Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck al snel een bondgenoot. “Ik wil Gent en Genk feliciteren met hun kwalificatie”, aldus Van Holsbeeck. “Mede dankzij de play-offs floreert het Belgische voetbal. Maar wie Europees ver doorstoot, wordt ook gestraft. De combinatie Europa League en Play-off 1 is te zwaar. We willen allemaal kampioen worden om de 15 à 20 miljoen van de Champions League binnen te halen, maar dan moet je de Europa League bijna laten vallen. Club Brugge verspeelde twee jaar geleden al eens een titel op die manier.”

Ook in Engeland en Italië wordt op maandagavond gevoetbald. “Ik weet dat er tegenstand is bij de kleinere clubs, maar ik hoop op begrip.”

De kleine clubs vrezen op maandag minder volk te trekken tegen de Belgisch topclubs. Vandaar dat ze tegen zijn. Vanaf volgend seizoen willen Anderlecht en AA Gent niet pas vanaf de Europese kwartfinales de competitieduels op maandag afwerken, maar ook al in een vroeger stadium omdat alle wedstrijden in de Europa League op donderdag worden gespeeld.

“Het is ook in het voordeel van de kleinere clubs dat onze Europese coëfficiënt de hoogte ingaat. En zeg nu zelf: het kan toch niet dat je na een trip naar Sint-Petersburg maar één dag rust krijgt?”, zegt Van Holsbeeck.