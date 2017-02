Donald Muylle lanceert zijn twee zonen: “Mijn zonen maken uw keuken”

Er is leven na Donald Muylle (64). Na de keuken met het zwarte lijntje, lanceert hij nu zijn zonen in prime time. Op VTM loopt er een nieuwe spot waarin ­Mario (46) en Christ Muylle (44) met ­dezelfde Roeselaarse naturel als hun vader door de fabriek en showroom stappen. “We hebben niets cadeau gekregen”, zeggen ze. “Noem ons dus geen fils à papa. Want voor we op ‘den bureau’ raakten, bouwden en plaatsten we jarenlang ­keukens.” Chris Snick

Vrijdagochtend acht uur. Terwijl Roeselare zich in gang trekt en zich in de spits gooit, brandt er al licht in de kantoren van Dovy Keukens. Vader Donald zit er met zijn twee zonen te vergaderen. Zoals elke ochtend op dat uur. “We zien pa nu meer dan vroeger”, zeggen Mario en Christ. De eerste is qua praten de evenknie van zijn vader en verantwoordelijk voor de marketing en verkoop. Christ is stiller en lijkt het hardst op ­Donald. Maar dan de jongere en slankere versie. Hij doet de productie en planning. “Toen we jong waren, was hij elke dag weg van zeven uur ’s morgens”, vertellen ze. “Week of weekend, veel verschil maakte het niet.”

Werken, werken en nog eens werken. Of ‘wrochten’, zoals ze dat zo mooi in West-Vlaanderen zeggen. Het woord kan zo op het wapenschild van het geslacht Muylle. “Enkel zo raak je ver in het leven.” Vader Donald peperde het zijn zonen van kleinsaf in. Al had hij de woorden niet nodig, zijn doen en laten is het beste ­bewijs van zijn levensvisie. Veel vrije tijd heeft de man niet. “Het is van mijn veertiende geleden dat ik nog eens naar het voetbal ben gaan zien”, zegt hij. “Een paar jaar geleden heb ik wel nog eens geprobeerd om een hobby te hebben. Ik kocht miniatuurtreinen. Ze zitten nog allemaal in de doos. Misschien begin ik ermee als ik op pen­sioen ben. Alhoewel. Dan zal ik zo oud zijn dat ik niet meer op mijn knieën kan zitten. Ik ben hier nog niet direct weg.”

Foto: Marc Herremans - Mediahuis

Uitgelachen

Hij lacht, slurpt van zijn koffie. “Maar jullie waren hier voor mijn zonen, toch?” Mario en Christ. De twee nieuwe ‘BV’s’ van het bedrijf, nu ze ook al op tv te zien zijn. “De eerste keer was twee weken geleden op ­zaterdag”, zegt Mario. “Halfweg de film Ninja Turtles. Mijn zoon van 15 kreeg een sms’je van een van zijn vrienden. Je pa is op tv! Al stonden we eerlijk gezegd niet te springen om dit te doen. We herinneren ons nog maar al te goed wat er gebeurde toen pa er ooit mee begon. Plots was hij bekend, maar werd er ook met hem gelachen. Eerst was er Geert Hoste, toen veegde ook Tegen de Sterren Op de vloer met hem aan. Het was er echt over. Uiteindelijk relativeer je dat wel omdat het je bedrijf naam­bekendheid geeft, maar plezant was het niet.”

Als het aan de twee lag, bleven ze dus nog even in de schaduw van die boom van een vent die hun vader is. Maar Donald wou ze toch naar voren schuiven. Om de buitenwereld te tonen dat wanneer hij op een dag stopt, het bedrijf in veilige handen is. “Mijn beide zonen komen goed overeen en zijn in staat om dit verder te zetten. Dat is een geruststelling voor mij, maar zeker ook voor de klanten”, zegt hij. “Zoiets schept vertrouwen.”

De broers zaten op de eerste rij toen het verhaal begon. Nadat Donald na zijn uren als vrachtwagenchauffeur een keuken voor zijn gezin had gemaakt, kwamen vrienden en familie langs om er eens naar te kijken en er daarna ook eentje te bestellen. “Ons huis was als het ware een showroom”, zegt Christ. “Nu en dan kwam een potentiële klant langs. We hebben nooit anders ge­weten.” Christ was direct ­begeesterd door wat zijn ouders deden. “Vader maakte de kasten, moeder wreef ze af”, zegt hij. “Ik ging altijd rond in het atelier om te kijken.”

Foto: Marc Herremans - Mediahuis

Hij wist dat hij op een dag in ­vaders voetsporen zou treden. Bij Mario lag het anders. Die wou “later als hij groot was” een ­worstenfabriek beginnen. “Tot mijn zeventiende ging ik elk weekend bij een slager werken. Maar plots ging ik vader vragen of ik toch niet bij hem mocht beginnen.”

Het antwoord was kort maar krachtig: “Ga eens zien in de fabriek of er iets is wat je kan.” “Ik was slager en wist niets van meubels maken. Dus begon ik maar aan de machine die gaten boort in de panelen. Die werd bestuurd met een computer. Tof voor een gast van zeventien. Toen we enkele jaren later mensen zochten om keukens te plaatsen, vertrok ik uit de productie en belandde ik in die equipe. Samen met Christ.”

“Alle mogelijke jobs die hier zijn, hebben we gedaan”, zegt Christ. “We zijn dus niet zomaar op ‘den bureau’ gedropt, we komen van onderuit. Wat een voordeel is. Het personeel weet dat en luistert wanneer we iets zeggen. Het zorgt voor een zekere mate van respect. Ook omdat ze weten dat wij niet de fils à papa zijn die alles in de schoot geworpen krijgen. Toen we jong waren, hadden we het heus niet zo goed als onze kinderen nu. Onze ouders zagen bij momenten zwarte sneeuw. We zijn lang niet op vakantie kunnen gaan omdat er geen geld was. En zat er een gat in onze broek, dan kregen we niet, zoals andere kindjes, een nieuwe, maar naaide moeder er een lapje op. Verhalen die vader maar al te graag vertelt. Iedereen mag weten dat er gevochten is om dit uit de grond te stampen.”

Geen folietjes

“Vader” knikt. Zijn tas koffie is intussen leeg. Hij staat recht en vertrekt. “Naar Batibouw.” Schuin voor de deur staat zijn witte BMW. Zijn nummerplaat begint met JM-... Geen DM ofte zijn initialen. Van zulke “folietjes” moet hij niet weten. De wagen staat ook gewoon tussen die van het personeel. Bordjes met ‘voorbehouden directie’ zie je niet op de parking. “Daar doen we niet aan mee”, zegt Donald. “Hiërarchie is voor de apen, enkel daar stelt de ene zich boven de andere. Hier is iedereen gelijk, zowel ik, mijn zonen als de mensen van de productie.” Hij stapt in zijn wagen en vraagt nog “om er iets moois van te maken”. “Schrijf maar op dat ik tevreden ben van mijn zonen. Ze kunnen ook mooie keukens maken. Alsof ze voor henzelf zijn. Jawel.”