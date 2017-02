CLUBNIEUWS. Kleine domper voor Club Brugge, Standard-trainer supportert voor Malinwa

Club Brugge kent toch een kleine domper op de feestvreugde: Lior Refaelov is opnieuw geblesseerd. Hij vroeg zelf om een vervanging tijdens de wedstrijd tegen Zulte Waregem. Standard-trainer Jankovic pakt uit met een opvallende uitspraak: "Ik suppoter nog altijd voor KV Mechelen". De trainer kende naar eigen zeggen "twee mooie jaren" bij Malinwa. Het clubnieuws van de dag.

CLUB BRUGGE. Toch een kleine domper: Refaelov opnieuw geblesseerd

De feestavond van Club Brugge werd toch een klein beetje overschaduwd. Na een dik uur begon Lior Refaelov opnieuw te trekkebenen na een trap op de enkel in de eerste helft. Hij vroeg zelf om een vervanging. “Lior heeft een probleem aan de enkel. Ik wilde hem niet wisselen, maar Lior zei zelf dat hij pijn had. Hopelijk is hij volgende week hersteld. Of zijn pubalgie nog door zijn hoofd spookt en daarom extra voorzichtig is? Neen, je zag terug zijn typische acties tijdens de wedstrijd, dus dat heeft er niets mee te maken.”

KV OOSTENDE. Marusic op de linksback

Capon maakt in Westerlo na blessureleed zijn heroptreden als rechtsback. Adam Marusic neemt de plaats van de geschorste Milic op de linksback in. Ovono, die deze week met maagklachten kampte, behoort tot de selectie, Proto nog niet. Antunes behoort niet tot de geselecteerde spelers. Berrier keert terug na schorsing. Vrijdagavond had een Couckofest in de Versluys Arena plaats. Oostende is woensdag gastheer voor SV Roeselare. De kandidaat-promovendi bereiden hun titelwedstrijden in 1B voor tijdens een ministage te Oostende. Beide clubs zijn al lang met elkaar bevriend. Vorig jaar werkte KVO zijn matchen in Play-off 1 in Roeselare af.



KV KORTRIJK. De Smet in selectie, Van Loo geschorst

Tegen Waasland-Beveren keert Stijn De Smet terug in de selectie na zijn enkelblessure. Mogelijk start hij meteen op rechts. Barbaric en Goutas zijn terug na hun speeldag schorsing, deze keer zit Van Loo op het strafbankje na zijn uitsluiting tegen Eupen. Totovytskyi trainde mee en is conditioneel in orde, maar zit nog niet in de selectie. Kage (pubalgie) traint individueel tot de play-offs. Rougeaux, Ouali en Rolland zijn nog steeds niet hersteld van hun blessures. Mogelijk maakt het trio volgend weekend wel zijn comeback. De Smul herneemt volgende week met de beloften.

LOKEREN. Kristinsson langer op Daknam

Lokeren heeft gisteren het contract van zijn trainer Runar Kristinsson, dat op het einde van het seizoen afliep, met twee jaar verlengd. Hij werd in oktober tot het einde van het seizoen aangesteld als hoofdtrainer van Lokeren ter vervanging van Leekens. De IJslandse oefenmeester moest op Daknam voor een stijlbreuk zorgen met zijn voorganger en Lokeren opnieuw naar veiligere oorden loodsen. Bij een tiende plaats in het eindklassement werd zijn contract overigens automatisch verlengd.

Zo ver hoefde het niet te komen. Ondanks de voorlopige elfde plaats is Lokeren tevreden. Kristinsson kreeg de Oost-Vlamingen weer op de rails en kneedde een groep die voor elkaar door het vuur wil gaan. Kristinsson maakte er nooit een geheim van zich thuis te voelen op Lokeren. “Het was nooit de bedoeling een passant te zijn”, verduidelijkt hij. “Ik voelde me meteen welkom bij spelers en fans en zal tot het uiterste gaan om deze kans te benutten.” Kris-tinsson is vooral hoopvol voor de toekomst. “Ik krijg nu het perspectief om op lange termijn iets uit te bouwen.” Kristinsson steekt zijn ambities voor volgend seizoen niet onder stoelen of banken. “We willen de linkerkolom halen en, indien mogelijk, bij de eerste zes eindigen.” Voor de match vanavond tegen Eupen kan de IJslander voor het eerst een beroep doen op winteraankoop Mohamed Ofkir.

WAASLAND-BEVEREN. Gano geschorst, Conte en Seck er opnieuw bij

Waasland-Beveren-coach Cedomir Janevski kan opnieuw beroep doen op Ibrahima Seck en Ibrahima Conte. Beide spelers zaten vorige week hun speeldag schorsing uit. De Macedoniër kan echter geen beroep doen op centrumspits Zinho Gano, die vorige week op Moeskroen zijn vijfde gele kaart van het seizoen pakte. Julian Michel, die maandag een helft met de beloften meespeelde, zit nog niet in de wedstrijdselectie van vanavond, maar trainde deze week wel opnieuw mee met de groep.

STVV. Mechele en Fernandes weer op post

Ivan Leko kan tegen Charleroi weer een beroep doen op zijn vaste vijfmansdefensie. Al krijgt Damien Dussaut op rechts wellicht de voorkeur op Mamadou Bagayoko. Brandon Mechele is weer fit, Ruben Fernandes komt uit schorsing. Cristian Cuevas vervangt de Portugees op de strafbank. Stef Peeters (adductoren) blijft voorlopig out. Pierrick Valdivia en Nick Proschwitz vallen uit de boot. Iebe Swers behoort voor het eerst sinds de bekermatch op Zulte Waregem (14 december) tot de twintigkoppige kern.

GENK. Schade opmeten na Giurgiu

Albert Stuivenberg maakte nog geen selectie bekend. “Er zijn enkele kleine probleempjes, zaterdag kunnen we pas de schade opmeten en inschatten wie fit genoeg is voor een basisplaats.” Susic hervat waarschijnlijk maandag op Stayen met de beloften. Zich wegsteken is niks voor Albert Stuivenberg. Ook Anderlecht uit boezemt hem geen ontzag in. “We gaan proberen dominant te voetballen, zoals steeds.”

Vraag is wel of zijn jonge team het fysiek en mentaal nog allemaal kan behappen. “Anderlecht loert op dat ene foutje. Het is aan ons om dat niet te maken. Mijn spelers hebben de gave om onder druk uit te voetballen. Het is een genot om naar te kijken als dat lukt. Maar heel soms moet je die bal ook eens wegkeilen.”

STANDARD. Jankovic: “Nog fan van KV Mechelen”

Voor Standard-trainer Aleksandar Jankovic wacht een duel tegen zijn voormalige werkgever. “Het doet altijd deugd om tegen Mechelen te spelen, want ik kende er twee mooie jaren”, begint hij. “Ik ben altijd supporter van KV Mechelen, maar zondag zal ik hun grootste tegenstander zijn.” Jankovic gunt zijn ex-club dus het allerbeste. “Voor mij is het ook totaal niet verrassend wat ze nu presteren. Of ze nu eindigen in Play-off 1 of niet, ze mogen terugkijken op een fantastisch seizoen. Of ook ik daar een verdienste in heb? Dat weet ik niet. Er wordt daar goed gewerkt en er heerst stabiliteit.” En laat stabiliteit nu net hetgeen zijn dat er in Luik ontbreekt. De voorbije matchen begon er met Danilo amper een van de negen winteraankopen in de basis.

WESTERLO. Zes keer in laatste zeven duels verloren van KVO

Westerlo kan bij winst tegen KV Oostende een grote stap richting het behoud zetten, maar de kustploeg ligt de Kemphanen de laatste jaren niet goed. Sinds de terugkeer naar eerste klasse werd er in de laatste zeven duels zes keer verloren. Vier keer kon Westerlo geen doelpunt maken.

Dat zal zaterdag allicht wel moeten gebeuren als het niet met lege handen wil achterblijven. KVO scoorde dit seizoen slechts in twee wedstrijden niet, geen enkele ploeg doet beter. Jacky Mathijssen selecteerde voor de wedstrijd 21 spelers. Voor Hervé Matthys, Junior Oto'o en Daan Heymans is er geen plaats in de ruime voorselectie.

KV MECHELEN. Claes en El Messaoudi nog onzeker

Glenn Claes (enkel) en Ahmed El Messaoudi (quadriceps) blijven erg onzeker voor de match van zondag. Het duo trainde gisteren wel mee met de groep, maar daar werd er vooral tactisch gewerkt en bleef de intensiteit beperkt. Alleen als ze vandaag helemaal voluit kunnen gaan op de laatste training zitten ze zondag in de kern. Zoals aangekondigd verlengde Colin Coosemans tot 2020.