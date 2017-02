Acht getuigen gemeld, maar man met blauwe jas blijft spoorloos

Knokke-Heist - In het onderzoek naar de moord op Sofie Muylle (27) in Knokke heeft de politie acht van de elf gezochte getuigen kunnen identificeren. De getuigen werden herkend of meldden zich spontaan bij de politie na de oproep eerder deze week in het opsporingsprogramma Faroek.

Het gaat om de twee gezochte blonde vrouwen, net als de man met een blauwe blazer, de bestuurder van de Ford Ka en vier mannen die op het strand werden gesignaleerd voor of kort na de moord.

Opmerkelijk: de drie mannen met een opvallende blauwe jas zijn nog steeds spoorloos. Allicht gaat het om één en dezelfde man. De man wordt gezocht als getuige. Maar dat hij zich nog niet aangemeld heeft, ondanks de grote aandacht in de media, wordt ook in speurderskringen als verdacht beschouwd. De politie zoekt daarnaast ook nog steeds naar informatie over de jas en de verdwenen, grijze sjaal van Sofie. Het Brugse gerecht is opgetogen met de positieve respons op het opsporings­bericht.

“We zijn zeer blij dat zo veel mensen zich spontaan hebben laten horen”, zegt persmagistraat Celine Dhavé. “We zullen hen zo snel mogelijk verhoren. Er zijn nog geen aanhoudingen gebeurd, maar over de verdere stand van het onderzoek kan ik geen uitspraken doen. Mensen die informatie hebben, mogen zich nog steeds melden bij de politie.”