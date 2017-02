We ademen zuivere zeelucht met weinig fijnstof. Keerzijde van de medaille: Atlantische depressies met bijbehorende regenzones vinden vlot de weg naar ons land. De wind is geregeld van de partij. Een zonnige krokusvakantie zit er niet in.

Vandaag valt het nog mee: vooral voor de middag zijn er opklaringen. Later verschijnt er meer bewolking vanuit het westen en kan er in het noorden lokaal een spatje regen vallen. Bij een matige zuidwestenwind schommelen de maxima rond 9 graden.

Vannacht overheerst de bewolking. Na middernacht verwachten we lichte regen. Met minima rond 5 graden blijft het zacht.

Zondag wordt een grijze dag. ’s Ochtends kan het wat motregenen. Later blijft het meestal droog, maar de wolken zijn hardnekkig. Het kwik haalt zo’n 10 graden.

Maandag verwerken we een actieve regenzone. Vrij veel regen dus, een strakke zuidwester en maxima rond 9 graden.

Dinsdag vertoeven we even in wat minder zachte lucht, met maxima rond 7 graden. Er passeren een reeks voorjaarsbuien, mogelijk met wat hagel of smeltende sneeuw. Tussendoor schijnt de zon.

Ook woensdag en donderdag verlopen wisselvallig, maar het wordt opnieuw iets zachter.