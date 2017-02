Amerikaanse nieuwsorganisaties ontzet over weigering van journalisten door Witte Huis: “Zo neemt Trump wraak”

De grote nieuwsorganisaties die vrijdag geweigerd werden op een persbriefing in het Witte Huis, hebben erg fel gereageerd op het voorval. Nieuwszender CNN spreekt van een “wraakactie”.

Verschillende journalisten die vrijdag een persbriefing van presidentieel woordvoerder Sean Spicer wilden bijwonen, kregen te horen dat ze niet binnen mochten omdat ze niet op de lijst stonden. Het ging onder meer om journalisten van CNN, de krant New York Times en het internetportaal Politico, terwijl die van The Wall Street Journal (WSJ), Breitbart en Fox News wel werden toegelaten.

“Nog nooit gebeurd”

“In onze lange geschiedenis van het berichten over de vele administraties van verschillende partijen, is zoiets nog nooit gebeurd in het Witte Huis”, zei Dean Baquet, de hoofdredacteur van The New York Times in een verklaring. “We verzetten ons fel tegen de uitsluiting van The New York Times en andere nieuwsorganisaties. De vrije toegang van de media tot een transparante regering is onmiskenbaar van cruciaal nationaal belang”, zo voegde hij toe.

“Onaanvaardbare ontwikkeling”

CNN omschreef wat er gebeurde als “een onaanvaardbare ontwikkeling in het Witte Huis van Trump”. “Blijkbaar is dit hoe ze wraak nemen als je bericht over feiten die ze niet leuk vinden. We zullen hoe dan ook blijven berichten”, zo reageerde de nieuwszender in een verklaring.

Sean Spicer Foto: EPA

Maar ook de media die wel toegelaten werden maakten duidelijk de manier van werken niet te pikken. Zo weigerden de correspondenten van het weekblad Time en het persagentschap AP de briefing bij te wonen, en uitte The Wall Street Journal achteraf felle kritiek. “Als we het op dat moment hadden geweten, hadden we niet deelgenomen, en in de toekomst zullen we niet deelnemen aan zulke beperkte briefings”, klonk het bij een woordvoerder van uitgever Dow Jones.

Spicer zei dat het Witte Huis geen open briefing hield omdat president Donald Trump eerder op de dag een grote toespraak had gehouden. “We willen er zeker van zijn jullie vragen te beantwoorden, maar we moeten niet alles elke dag voor de camera te doen”, aldus Spicer.

In zijn toespraak vrijdag beschuldigde Trump sommige media van het verzinnen van verhalen. “We bestrijden het valse nieuws. Het is vals, nep, vals”, aldus Trump. “Zij zijn de vijanden van het volk.”