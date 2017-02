LIVE. Mis niets van de langste carnavalsstoet ooit in Aalst

Aalst - Met 81 vaste groepen en 208 losse groepen in de straten van de officieuze carnavalshoofdstad wordt de stoet van 2017 de langste ooit. De jaarlijkse stoet is een absoluut hoogtepunt voor menig Ajoin, maar ook voor carnavalsliefhebbers uit het hele land. Of je de ‘lof der zotheid’ nu meeviert of niet, je hoeft er hier sowieso niets van te missen.

Zondagmiddag om 13 uur start hier de live-uitzending van de carnavalsstoet. De beelden worden verzorgd door AVP, het iconische Oilsjt Mjoezik levert de klank.

LEES OOK: Maak kennis met Cyriel (90), de oudste Voil Jeanet van het land