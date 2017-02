'Antwerpse' bedrijven vallen in de prijzen

Flanders Investment & Trade (FIT), het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen, zette afgelopen week voor de vijfde maal de Foreign Investment Trophy op poten, een prestigieus evenement dat het belang wil onderstrepen van buitenlandse investeringen als een essentiële motor van de Vlaamse economie en een bron van tewerkstelling. Het podium is opvallend 'Antwerps' getint.

Sanofi

De trofee van buitenlandse investering van het jaar gaat naar de Franse farmareus Sanofi voor zijn recente investering in Geel. In de Kempen pompt het bedrijf momenteel maar liefst 300 miljoen euro in zijn state-of-the-art biotechfabriek. Die krijgt naast 100 nieuwe medewerkers ook 8000 vierkante meter extra productieruimte voor de vervaardiging van zogeheten ‘monoklonale antilichamen’. Die worden gebruikt als een actief ingrediënt in de nieuwste generatie biologische medicijnen.

“De voorbije 15 jaar werd in de fabriek in Geel ruim 900 miljoen euro geïnvesteerd. En ook na deze investeringsronde is er nog ruimte voor uitbreiding”, zegt Gunther Pauwels, General Manager van Sanofi Geel.

BASF

Daarnaast werden ook een Lifetime Achievement Trophy en Newcomer of the Year Trophy uitgereikt. De Duitse chemiereus BASF die in de haven van Antwerpen sterk verankerd is, sleept eerstgenoemde trofee in de wacht.

“BASF is een spilfiguur in de toekomst van het Vlaamse economische landschap. Zo is het bedrijf van strategisch belang voor de verdere uitbouw van Antwerpen als grootste chemiecluster in Europa. Bovendien engageert BASF zich ook op socio-economisch en ecologisch vlak in Vlaanderen”, zegt Claire Tillekaerts, gedelegeerd bestuurder van Flanders Investment & Trade.

“Dat we deze trofee in ontvangst mogen nemen, beschouw ik vooral als een aanmoediging om op hetzelfde elan door te gaan”, reageert Wouter De Geest, gedelegeerd bestuurder bij BASF Antwerpen.

