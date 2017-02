Hij reed dronken een vrouw dood, nu krijgt hij een wel heel unieke celstraf van een rechter

Travis Elwell (23) kroop in een dronken bui achter het stuur van zijn BMW op 10 februari 2015. Enkele minuten later reed hij de 34-jarige Emily Javadi aan, die net haar Lexus aan het inladen was met wat spullen. Zij stierf ter plekke. Travis testte positief op een alcoholtest; het cijfer op de teller was het dubbele van de toegestane hoeveelheid. Nu heeft een rechter in de Amerikaanse staat Texas een creatieve straf uitgesproken voor de twintiger.

De familie van slachtoffer Emily had een specifieke wens: er zou geen tweede leven mogen sneuvelen door deze daad. Ze dachten ook aan het kleine kindje van Travis, dat anders zonder papa zou moeten opgroeien. Daarom vroegen zij geen levenslange celstraf, maar hoopten ze dat de rechter creatief zou omspringen met de strafmaat.

De rechter besloot daarom om Travis 120 dagen straf te geven, verspreid over negen jaar. Concreet wil dat zeggen dat de jonge man elk jaar één week lang in de gevangenis zal moeten doorbrengen voor de komende negen jaar, telkens op de datum waarop hij Emily doodreed. Daarnaast mag hij geen druppel alcohol meer aanraken en moet hij naar bijeenkomsten gaan van de Anonieme Alcoholisten. De overige 53 dagen zal hij lezingen moeten houden over de negatieve gevolgen van dronken rijden.

Dat is een unieke straf, zo zegt Nicole Knox, de advocate van de familie aan het lokale nieuwsstation WFAA. “Een jaarlijkse herinnering aan de fout die je maakte dringt door, zeker wanneer je daar alleen in een cel zit. Ik denk dat het een creatieve manier is om hem zijn leven te laten verbeteren.” Ook Emily’s vader is te tevreden. “Nu heeft hij een straf en moet hij boeten, maar kan hij tenminste nog iets opbouwen en helpen in plaats van gewoon in de cel te zitten.”