Meryl Streep dumpt Karl Lagerfeld net voor Oscars: "Ze is gierig"

Dat Meryl Streep vlak voor de Oscars haar jurk van Chanel heeft ingewisseld voor dat van een ander label, is bij Karl Lagerfeld duidelijk in het verkeerde keelgat geschoten. Volgens de creatief directeur wil ze de jurk niet meer dragen omdat ze er niet voor wordt betaald. "Het is een fantastische actrice, maar ze is wel een beetje gierig", liet hij optekenen. De styliste van de actrice ontkent de aantijgingen in alle toonaarden.

Het is de eerste vraag die actrices op de rode loper krijgen en al zeker op de Oscars; 'van wie is de jurk die je draagt?'. Heel wat modehuizen hebben er dan ook alle belang bij dat ze op dat event vertegenwoordigd zijn. Zo zou Chanel dit jaar onder andere de jurk voor Meryl Streep leveren, die genomineerd is in de categorie beste actrice. Karl Lagerfeld was zelfs al begonnen met het stuk te schetsen en maken toen hij van Micaela Erlanger, de styliste van Streep, een telefoontje kreeg om te zeggen dat de deal niet doorging.

Lagerfeld was allesbehalve opgezet met die mededeling en liet dan ook aan Women's Wear Daily weten dat het project afgeblazen werd. Volgens hem omdat de actrice niet betaald zou worden om de jurk te dragen, ook al kreeg ze het item zelfs gratis toegestopt. "Het is een briljante actrice, maar ze is wel een beetje gierig", zei hij.

"Andere ontwerper"

Iets wat door haar styliste met klem wordt ontkend. Volgens haar laat Meryl Streep zich nooit betalen om een creatie te dragen."Op geen enkel moment hebben we het over geld gehad. Chanel was een van de kandidaten om haar jurk te maken, maar zoals dat vaak het geval is bij genomineerden voor een belangrijke award, waren er meerdere gegadigden. Chanel was daarvan op de hoogte. Hoewel het een fantastische jurk was, zijn we uiteindelijk toch een andere richting ingeslagen met een andere ontwerper", zegt Erlanger aan Business of Fashion.

Het is nog afwachten tot zondagavond Amerikaanse tijd in welke jurk wie Streep op de rode loper zullen zien verschijnen van de jaarlijkse hoogmis in Hollywood.