Wanneer berenwelp rivier niet wil oversteken, kiest moeder maar voor de harde aanpak

Verborgen camera’s filmen weleens wat leuke fragmenten in de natuur, en dat is in dit bos in het Colombiaanse Cundinamarca niet anders. Zo had een brilbeer alle moeite van de wereld om haar berenwelp over een rivier te krijgen. Het bleek de aanleiding voor enkele grappige momenten die al bijna een half miljoen keer zijn bekeken.

De opname dateert al van vorig jaar, maar pas woensdag is het filmpje op Facebook geplaatst. Het welpje had duidelijk geen zin om zijn moeder te volgen, maar zij laat niet zomaar begaan. Zoals het een goede moeder betaamt, neemt ze haar welp stevig vast in de nek en draagt de jonge beer op eigen kracht richting de rivier. Of ze ook zonder problemen over het water zijn geraakt, blijft door het abrupte einde van de video onduidelijk.