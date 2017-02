Celebs Legendarische jurken van prinses Diana tentoongesteld

In Kensington Palace in Londen is de tentoonstelling 'Diana: Her Fashion Story' van start gegaan. Daar wordt een bonte verzameling van 25 jurken getoond die de prinses droeg bij belangrijke ontmoetingen met hooggeplaatsten en Hollywoodsterren zoals John Travolta. "Onze expo zoomt in op het verhaal van een jonge vrouw die snel de koninklijke en diplomatische regels van het kleden onder de knie moest krijgen en die dat deed door de Britse mode-industrie en ontwerpers in de schijnwerpers te plaatsen", zegt curator Eleri Lynn. Dit jaar is het 20 jaar geleden dat ze omkwam bij een ongeval in Parijs en de tentoonstelling vindt dan ook plaats in haar vroegere residentie, waar nu William en Kate wonen. De tentoonstelling loopt nog tot 31 oktober.