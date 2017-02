Vrouw kruipt dronken achter het stuur, maar krijgt mildere straf dankzij... appelsap

Janine K. blies na een zwaar avondje stappen op een lokale kermis in de Duitse stad Gelsenkirchen positief met 1,13 promille alcohol in haar bloed. De politierechtbank sprak zich uit over de strafmaat, maar die is heel wat milder dan verwacht... door appelsap. Dat meldt Bild.

Toen Janine werd tegengehouden door de politie, kreeg ze een ademtest voorgeschoteld, maar ook een bloedproef. Daarvoor moest ze uitstappen en mee tot in de combi stappen. Vlak nadat ze uit haar wagen ging, dronk ze een halve liter appelsap. Een detail dat een groot verschil maakte.

Volgens haar advocaat zit er in appelsap immers een kleine hoeveelheid alcohol. Dat weten heel weinig mensen, want fabrikanten van voeding en dranken met minder dan 0,5 procent alcohol, moeten dat niet in het groot vermelden op de verpakking. Als het aangegeven staat tussen de ingrediënten, dan is dat voldoende. Ook in bijvoorbeeld marsepein en zuurkool kan je zo alcohol vinden.

De vrouw had dus, zo zei de advocaat, maar 1,09 promille alcohol in haar bloed achter het stuur. Dat is nog steeds te veel, maar dat haalt net niet de drempel van 1,10. Dat zou verzwarende omstandigheden opleveren voor de straf.

De rechtbank van Herne-Wanne heeft de advocaat en de beklaagde nu gelijk gegeven. Dat wil zeggen dat de vrouw haar rijbewijs niet opnieuw moet halen en ook geen medische of psychologische proeven moet afleggen. Ook haar ingetrokken rijbewijs kreeg ze meteen terug.