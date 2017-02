In de Sambadrome, in de Braziliaanse stad Rio de Janeiro, is vrijdagavond het jaarlijkse carnaval van start gegaan. Duizenden inwoners van Rio en toeristen uit de hele wereld woonden de opening van het vijfdaagse carnaval bij. Met naar schatting vijf miljoen bezoekers per jaar is het carnaval enorm belangrijk voor de plaatselijke economie.