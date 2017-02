Droom Tom Boonen spat uit elkaar: zal Omloop Het Nieuwsblad nooit winnen

Volg de Omloop Het Nieuwsblad hier LIVE

Tom Boonen kwam twee keer ten val, waarna hij op zo’n 50 kilometer van finish van zijn fiets stapte, vlakbij de brouwerij van Mater. Toeschouwers zagen de publiekslieveling in een wagen stappen waarin zijn vader, moeder, broer en een filmploeg de wedstrijd volgden. Boonen was enorm ontgoocheld. Zijn ploeg Quick-Step bevestigde het nieuws nadien op Twitter en kondigde aan meer nieuws te geven na afloop van de wedstrijd.

Unfortunately, @tomboonen1 was forced to stop. We'll have more on this later, in our race report. #OHN