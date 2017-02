Lewandowski schittert alweer met hattrick, Bayern vernedert Hamburg

Bayern München heeft in de Bundesliga zwaar uitgehaald tegen Hamburg SV. Der Rekordmeister liet geen spaander heel van zijn opponent en won met 8-0. Robert Lewandowski was alweer de grote man met een hattrick. Ook Borussia Dortmund en RB Leipzig wonnen hun partij.

Bayern München 8-0 Hamburg

Iets meer dan een kwartier hielden de bezoekers stand, maar dan opende Bayern zijn rekening. Arthur Vidal was de eerste schutter van dienst, De Chileen stond onbewaakt in de zestien. Halfweg de eerste helft verdubbelde de thuisploeg zijn voorsprong. Lewandowski zette zich achter een elfmeter en de Pool faalde niet. Hamburg wist dan al dat het een moeilijke namiddag zou worden. Vlak voor rust zette Lewandowski de schaapjes helemaal op het droge, hij werkte de rebound tegen de touwen.

In de tweede helft denderde de machine van de landskampioen verder. Opnieuw Lewandowski stond aan het kanon, hij poeierde nog geen tien minuten na rust een mooie assist van Arjen Robben in doel. De teller van de Pool staat zo op negentien treffers in de Bundesliga dit seizoen. Amper twee minuten daarna stonden er forfaitcijfers op het bord. Müller stuurde Alaba diep en de Oostenrijker werkte knap af. De honger gestild, zou je denken.

Dat was echter buiten invaller Kingsley Coman gerekend. Op het uur kwam de Franse dribbelkont het veld op, exact negen minuten later had hij er twee in het mandje liggen. Met twee pareltjes zette hij de zware 7-0 cijfers op het bord. In de absolute slotfase legde Robben er nog eentje bij.

Ook de eerste achtervolger van Bayern liet geen steek vallen en blijft daardoor in het slipstream van de landskampioen. Thuis tegen Keulen ging Leipzig furieus van start. Forsberg zorgde al na vijf minuten voor de openingstreffer. Na de pauze wilde Keulen iets aan die achterstand doen en Osako zorgde al snel voor de aansluitingstreffer. Maar Leipzig herstelde zich snel, iets na het uur besliste Werner de wedstrijd, zijn dertiende van het seizoen alweer. Door de zege volgt Leipzig nog steeds op vijf punten van Bayern.

Dortmund heeft de opdracht op het veld van Freiburg zonder problemen afgewerkt. Sokratis opende al na dertien minuten de score. Dan haalden de bezoekers even de voet van het gaspedaal, om die na de rust weer in te duwen. Aubameyang maakte na de pauze het verschil op een kwartier tijd, met twee doelpunten. Wedstrijd beslist en dus speelde Dortmund de partij rustig uit. Het blijft derde, met dertien punten achterstand op leider Bayern.