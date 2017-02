Vertrek taartetende doelman breekt Sutton zuur op

Sutton United blijft de Engelse voetbalwereld beroeren. De vijfdeklasser kwam in de schijnwerpers nadat reservedoelman Wayne Shaw een taartje at tijdens de verloren FA Cup-wedstrijd tegen Arsenal. Door de heisa die daarop ontstond diende hij afgelopen maandag zijn ontslag in. Dat brak de club nu al zuur op, want het moest met een veldspeler zijn competitiepartij afwerken...en won nota bene.

De 45-jarige Wayne Shaw was op een recordtijd een cultfiguur geworden in Engeland. Voor de wedstrijd tegen Arsenal reed hij zelf het gras af, tijdens de pauze werd hij gesignaleerd in de bar en in het slot van de partij at hij rustig een taartje aan de kant.

Dat kwam hem duur te staan. Het lekte uit dat daarop kon gegokt worden en Shaw reageerde. “Ze vertelden me dat je er geld op kon inzetten. Ik had nog niets gegeten en toen we drie wissels gedaan hadden, besloot ik er eentje te nemen. Zelf heb ik niets ingezet, misschien vrienden van me wel.” De Engelse voetbalbond opende daarop een onderzoek, Shaw diende naar aanleiding daarvan zijn ontslag in.

Keeper geblesseerd

Vandaag kreeg het verhaal-Shaw een staartje voor Sutton in de match in en tegen Torquay. Eerste doelman Ross Worner blesseerde zich bij het openingsdoelpunt van de thuisploeg. Sutton had geen reservekeeper in de selectie zitten, verdediger Simon Downer trok de handschoenen dan maar aan.

Met een veldspeler in de goal trok Sutton in de achtervolging, en met succes. Na de gelijkmaker van Roarie Deacon kwam Torquay nog wel een keer op voorsprong, maar Maxiame Biamou en Dean Beckwith bezorgden Sutton een 2-3 zege.

Foto: Photo News