Armoede neemt toe: winkelen in supermarkt te duur voor 143.287 Belgen

Voor tienduizenden Belgen zijn de supermarkten te duur voor hun dagelijkse inkopen. Voor hun groenten, fruit en vlees moeten ze naar de voedselbank. Vorig jaar moest een recordaantal Belgen er aankloppen: 143.287. Nog eens 4.700 mensen meer dan in 2015.

Ze worden platgelopen, de voedselbanken in ons land. “Een zorgwekkende trend. We krijgen het aantal minderbedeelden niet naar beneden. In drie jaar tijd is er zelfs een stijging van 17 procent”, zegt Alfons De Vadder, voorzitter van de Belgische Federatie van Voedselbanken.

Belangrijkste oorzaken: de stroomfactuur en de stijgende huurprijzen. Alleen al voor onze energie hebben we vorig jaar 286 euro meer moeten betalen dan in 2015, volgens het Prijzenobservatorium. “Je hoeft echt geen armoede-expert te zijn om te zien dat zoiets een aanslag is op het budget. Wie moet rondkomen met 700 euro netto per maand, en daar zijn huur van 400 à 500 euro van moet aftrekken, krijgt het al snel heel moeilijk”, zegt Peter Heirman van Netwerk Tegen Armoede. “We stellen het zelf vast in onze 59 vereningen die minderbedeelden helpen. Ze krijgen die facturen écht niet meer betaald. Besparen op de meest essentiële dingen, zoals eten, is dan een noodgreep.”

Foto: Photo: Tom Palmaers

Nog een verklarende factor voor de stijging: er zijn fors meer leefloners bijgekomen vorig jaar. De ene groep bestaat erkende vluchtelingen, de andere uit schoolverlaters, die sneller bij een OCMW moeten aankloppen omdat de wachttijd voor een uitkering is verlengd.

Echte schande

De voorbije maand was er in het Vlaams parlement discussie over de armoedecijfers. Volgens bevoegd minister Liesbeth Homans (N-VA) is het risico op armoede gedaald. De nieuwe cijfers van de voedselbanken geven een ander beeld. “En voedselbanken zijn wel degelijk een graadmeter voor de armoede in ons land”, stelt armoede-onderzoekster Bea Cantillon van de Universiteit Antwerpen.

“Eigenlijk is het een echte schande. Dat er in een rijke welvaartsstaat als België almaar meer mensen hulp moeten zoeken omdat ze hun eten niet kunnen betalen. Er is dringend nood aan een plan van aanpak, maar dat is er niet. Onder andere de leeflonen moeten dringend omhoog.” Hier wacht een taak voor de pas aangestelde staatssecretaris Zuhal Demir (N-VA).

Cornflakes

Volgens de voedselbanken zijn het vooral alleenstaande vrouwen, kinderen, werklozen en mensen van vreemde origine die een beroep doen op een voedselbank. Niet elke Belg kan dat: alleen wie moet rondkomen met minder dan 740 euro netto per maand kan er aankloppen.

Je krijgt dan een voedselpakket te vergelijken met de inhoud van een halve winkelkar. Ter waarde van zo’n 50 euro. In een pakket zitten bijvoorbeeld twee broden, een pak cornflakes, tomatensaus, yoghurt en vuilzakken. Vaak krijg je een pakket om de twee weken of om de maand.

België telt negen voedselbanken, die voorzien op hun beurt 626 armoedeorganisaties van producten om voedselpakketten mee te maken. De producten komen van supermarkten, fabrikanten en Europese instellingen.