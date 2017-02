“Als ik de macht had, dan liet ik pizza Hawaï verbieden”, zei de IJslandse premier deze week in een interview. Applaus op alle banken van foodies en chefs. Ananas op de pizza, bwèèèèk. Maar pizza Hawaï is lang niet de enige ergernis van onze chefs.

Gruyère op spaghetti bolognese

Peppe Giacomazza (Italiaans restaurant La Botta, Genk)

“Zou jij graag hebben dat ze in het frietkot bolognaisesaus over je frieten kappen? Neen, toch. Wel, ik gruw even erg ...