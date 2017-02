Mr. T van ‘The A-Team’ gaat, jawel, dansen!

Mr. T gaat stijldansen. De acteur die zo’n kleerkast had waarvoor iedereen in de jaren 80 ging lopen, zal te zien zijn in de Amerikaanse versie van Dancing With The Stars.

Mr. T, echte naam Laurence Tureaud, werd na zijn acteercarrière professioneel worstelaar. De man is inmiddels 64 jaar en wil tonen dat zijn kleerkast wel meer kan dan spieren etaleren en als B.A. Baracus in het zwarte busje van The A-Team springen.

Hij krijgt in het programma onder meer concurrentie van turnster Simone Biles. Zij won maar liefst vier maal goud op de Olympische Spelen van vorig jaar in Rio.