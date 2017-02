Weer krijgt herfstachtig tintje maar temperaturen blijven redelijk hoog

Ons weer heeft de komende dagen een herfstachtig tintje. De wind blijft goed voelbaar en vanaf de Atlantische Oceaan mogen we geregeld regenwolken verwachten. De temperaturen blijven redelijk hoog. Zowel ’s nachts als overdag liggen ze boven de normale langjarige gemiddelden.

Vandaag halen we in Vlaanderen vlot 11 of 12 graden. Verre van koud voor eind februari, maar we moeten er wel veel bewolking bijnemen. Misschien zien we plaatselijk een spatje regen of motregen vallen, maar dikwijls blijft het droog. De zuidwestenwind waait meestal matig.

Vannacht blijft het zwaarbewolkt tot betrokken, met kans op een druppel regen of motregen. De wolken houden ons warm. Het koelt maar een klein beetje af, tot 8 of 9 graden.

Maandag trekt een storing van west naar oost over het land. In de loop van de voormiddag begint het te regenen vanaf de kust. Een grijze regendag dus, met maxima rond 10 graden.

Dinsdag krijgen we geregeld buien over ons heen, misschien zelfs met hagel erbij. De opklaringen zijn veeleer schaars en het wordt iets frisser: 8 graden.

Woensdag komt een volgende storing langs. Met tussenpozen mogen we regen verwachten, met momenten kan het hard regenen. We komen opnieuw in iets zachter lucht en halen maxima tot 10 graden.