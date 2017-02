Meer dan 25 gewonden nadat bestuurder inrijdt op menigte van carnavalsparade

In de Amerikaanse stad New Orleans zijn zaterdagavond minstens 25 mensen gewond geraakt toen een auto inreed op een menigte die naar een carnavalstoet aan het kijken was. Dat meldden verschillende Amerikaanse media.

De auto, een donkergrijze pick-up, zou volgens de lokale krant The Times-Picayune rond 18.45 uur lokale tijd zijn ingereden op de menigte, nadat hij eerst al tegen een geparkeerde wagen was gereden. Het publiek was naar de Krewe of Endymion parade aan het kijken, een grote carnavalsoptocht in de stad.

De pick-up was eerst op een geparkeerde wagen ingereden. Foto: AP

“De eerste berichten wezen op twaalf gewonden die in kritieke toestand zijn”, zo zei politiewoordvoerster Ambria Washinton aan de krant. Later was er sprake van 28 gewonden, waarvan er 5 in kritieke toestand zijn.

De slachtoffers zijn tussen 3 en 40 jaar oud.

Politie-inspecteur Michael Harrison zei wat later dat 21 mensen, onder hen ook een politieagent, naar zeven verschillende ziekenhuizen gebracht werden. De mannelijke bestuurder van de auto leek volgens hem onder invloed, en kon gearresteerd worden. Voorlopig zouden er geen aanwijzingen zijn dat het om een terroristische daad gaat. Vermoedelijk was de bestuurder dronken.

Ook in het Duitse Heidelberg reed een man zaterdag in op voetgangers. Een 73-jarige man overleed aan zijn verwondingen.

Foto: AP

Foto: AP

Foto: AP

Foto: AP