Bernie Sanders geeft op Twitter stevige sneer aan Trump over ‘grootste bijeenkomst ooit’

De inauguratie van president Trump op 20 januari bracht minder mensen op de been dan die van Obama 8 jaar eerder. Maar toch wil de nieuwe president dat niet aannemen. Hij blijft erop terugkomen. En dat is ook Democraat Bernie Sanders niet ontgaan.

Sanders, die lange tijd in de running was om Democratisch presidentskandidaat te worden, reageerde op Twitter op een tweet van de president over de massa die hij altijd op de been brengt.

“Misschien moeten de miljoenen mensen die stemden op ‘Make America Great Again’ (de campagneslogan van Trump tijdens de verkiezingen, red.) een eigen meeting houden. Het zou de grootste bijeenkomst zijn!”, zo zette Trump zaterdagochtend op Twitter.

Bernie Sanders gaf daarop een steek aan de Amerikaanse president. “Dat deden ze (een eigen meeting houden, red.) . Maar het was niet de grootste bijeenkomst ooit”. Sanders zette zijn tweet kracht bij met 2 foto’s: een foto van de inauguratie van Trump een dikke maand geleden, met daarnaast een foto van de Vrouwenmars in Washington, een dag later. Op de foto’s is te zien hoe er op de Vrouwenmars meer volk leek te zijn.

Trump is de voorbije weken al meerdere keren gevoelig gebleken voor de omvang van de menigte tijdens zijn inauguratie. Toen media meldden dat de inhuldiging van Trump minder volk had gelokt dan de inauguratie van Obama in 2009, zette Trump zijn woordvoerder Sean Spicer aan om dat te ontkennen. Kellyanne Conway, raadgeefster van Trump, zei nadien dat Sean Spicer ‘alternatieve feiten’ over de omvang van het volk op de inauguratie had gegeven.