Hoogzwangere Natalie Portman moet verstek geven voor Oscars

Hoewel de belangrijkste filmprijzen van het jaar worden uitgereikt en ze genomineerd is als beste actrice, zal Natalie Portman de Oscars niet bijwonen. Ze is momenteel te hoogzwanger om zich nog op de rode loper te begeven.

Natalie Portman maakt met haar rol in 'Jackie', waarin ze Jackie Kennedy vertolkt, kans op het felbegeerde beeldje. Toch laat ze de het event aan zich voorbijgaan. De 35-jarige actrice staat namelijk op het punt om te bevallen waardoor de awarduitreiking wat ongelegen komt.

In een statement liet ze dan ook weten afwezig te zullen zijn. "Door mijn zwangerschap ben ik niet meer in staat om de Independent Spirit Awards en Academy Awards bij te wonen. Ik voel me gelukkig en vereerd genomineerd te zijn tussen die collega's en wens hen dan ook een van de meest mooiste weekends ooit toe."

Het zal voor Portman haar tweede kindje worden na zoontje Aleph (5). Ze is getrouwd met de Franse choreograaf Benjamin Millepied. In 2010 won ze al de Oscar voor beste actrice met 'Black Swan'. Dit keer is Emma Stone de favoriet.