Moeite met afvallen? Misschien ligt het aan je vrienden en familie

Hoe hard je ook je best doet om af te vallen, soms zorgen de negatieve commentaren van je omgeving ervoor dat het je maar niet lijkt te lukken. Zo luidt de bevinding van een onderzoek dat werd uitgevoerd door de North Carolina State University. Van je vrienden en familie moet je het dus duidelijk niet hebben... Tenzij je er beter over communiceert.

Uit een onderzoek van de North Carolina State University blijkt dat een van de belangrijkste redenen waarom je zo moeilijk afvalt terug te brengen is op de personen die je het liefst ziet en hoe ze omgaan met jouw dieet en andere inspanningen om af te vallen. Om tot die conclusie te komen, werden een tijd lang 40 mensen met overgewicht gevolgd.

"Alle 40 participanten gaven aan dat er mensen in hun leven waren die hun moeite om te vermageren kleineerden", zegt professor en hoofdauteur Lynsey Romo. "Vaak als mensen gewicht verliezen, worden die inspanningen ondermijnd door vrienden, familie of collega's. Deze studie toont aan dat ze werkelijk een soort van stigma ervaren. Zo krijgen ze valse opmerkingen te horen over hun eetgewoonten of vertellen mensen hen dat ze toch al dat gewicht weer zullen bijkomen."

Communicatie is belangrijk

Klinkt het bekend in de oren? Volgens Romo bestaat er wel degelijk een manier om toch te volharden en je omgeving daarvan te overtuigen. Communicatie is daarbij belangrijk. Zo helpt het om iedereen om je heen op de hoogte te brengen van de rationele motivatie voor je poging om af te vallen.

"Bij sommige deelnemers hielp het bijvoorbeeld om te benadrukken dat ze wilden afvallen uit gezondheidsredenen of om meer energie te hebben. Deze studie toont ook aan dat relaties en de communicatie daarbinnen heel belangrijk zijn als je een nieuwe levensstijl goed wil volhouden", besluit Romo.