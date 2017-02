Voetballer redt leven van tegenstander die tong inslikte na harde botsing

Een cursus EHBO redt levens, zo bewees de Togolese spits Francis Koné zaterdag in Tsjechië. Tijdens de wedstrijd tussen Bohemians 1905 en Slovacko botste Bohemians-doelman Berkovec hard met een ploegmaat en Slovacko-aanvaller Koné. Doelman Berkovec slikte bij die botsing zijn tong in, waarna Koné snel ingreep en het leven van de doelman redde...

Het was zowaar niet de eerste keer dat Koné dergelijke actie moest doen. “Het was zelfs de vierde keer dat ik dit meemaak. Tweemaal in Thailand en tweemaal in Afrika”, verraste Koné na afloop. Berkovec werd uiteraard meteen gewisseld, hij heeft de Togolese spits al bedankt op zijn Facebookpagina.