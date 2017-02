Deinze wijt enorm puntenverlies aan tekortkoming in bondsreglement

Deinze - Door de beslissing van het Beroepscomité van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) dreigt KMSK Deinze van de derde naar de laatste plaats te zakken in het klassement van de eerste amateurliga (A1). De resultaten van competitiewedstrijden waarvoor de niet-speelgerechtigde Jarric Buysse vanaf het begin van het seizoen tot 20 januari ingeschreven was op het wedstrijdblad worden hervormd tot 5-0 of 0-5. Deinze gaat evenwel in evocatie. “Hopelijk zal gerechtigheid geschieden en wordt KMSK Deinze niet het slachtoffer van een tekortkoming in het bondsreglement”, klinkt het zondag.

“Jarric Buysse was/is op basis van artikel 527 in het bondsreglement speelgerechtigd voor wedstrijden van het eerste elftal. Het artikel vermeldt dat een vrije speler speelgerechtigd is als hij aangesloten wordt vóór 15 maart van het lopende seizoen. Zowel de dienst aansluitingen als het Sportcomité paste dit artikel toe”, schrijft Deinze op zijn Facebookpagina. “FC Seraing vond echter een hiaat in het bondsreglement en maakt hier nu gebruik van. De studiecommissie van de KBVB heeft destijds een nieuw artikel (528) in het leven geroepen voor transfers binnen het lopende seizoen. FC Seraing beroept zich op dit artikel om de club én de KBVB in het ongelijk te stellen.”

Deinze stelde de 25-jarige Buysse op in zestien wedstrijden waarin hij volgens het Beroepscomité, dat de eerdere beslissing van het Sportcomité van de KBVB hervormde, niet-speelgerechtigd was. Met Buysse in de wedstrijdkern boekte Deinze elf zeges en speelde het één keer gelijk. Na 22 speeldagen stond de club van coach Regi Van Acker met 41 punten op de derde plaats. Na aftrek van de 34 punten die Deinze boekte met Buysse op het wedstrijdblad zakken de Oost-Vlamingen naar de zestiende en laatste plaats.