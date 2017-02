Vardy aangedaan door speculaties: “Ben Ranieri eeuwig dankbaar”

Leicester ontsloeg eerder deze week zijn coach Claudio Ranieri. De Italiaans loodste The Foxes vorig seizoen nochtans onverwacht naar de titel, maar dit seizoen dreigt de degradatie. Volgens de geruchten zouden enkele oude spelers, waaronder Jamie Vardy,bij het bestuur hebben aangedrongen op het ontslag. De spits ontkent dat echter.

Op Instagram reageerde Vardy op de beschuldigingen. “Ik heb wel duizendmaal mijn woorden gewist en opnieuw geschreven. Ik ben het aan Claudio verschuldigd om de juiste woorden te kiezen. Hij heeft mijn uiterste respect en zal dat ook altijd hebben. Wat we samen en als team bereikt hebben, was het onmogelijke. Hij geloofde in mijn toen velen dat niet deden en daarvoor zal ik hem eeuwig dankbaar zijn.”

Dan gaat Vardy dieper in op de speculaties. “Er zijn geruchten dat ik betrokken was bij zijn ontslag. Dit is onwaar, ongegrond en extreem pijnlijk. Het enige waar we als team schuldig aan zijn is het ondermaats presteren, iets wat ook in de kleedkamer en publiekelijk toegeven. We zullen ons best doen het recht te zetten. Ik wens Claudio het allerbeste toe in de toekomst. Dank u Claudio, voor alles.”