Alderweireld geblesseerd naar de kant (maar schade lijkt mee te vallen)

Tottenham moest zich tegen Stoke City herpakken na de verrassende Europese uitschakeling in Europa. Dat verliep uitstekend, want aan de rust stonden de Spurs al 4-0 voor. Harry Kane zorgde voor een hattrick. Na de rust was er wel een kanttekening: Alderweireld moest het veld verlaten.

Het lijkt erop dat hij een kleine spierblessure opliep. Bij Tottenham namen ze geen risico’s, de verdediger kwam naar de kant.

Niet veel later kwam ook Jan Vertonghen vroegtijdig het veld af. De twee Rode Duivel in de Spurs-defensie greep even naar zijn hamstrings. Hij lijkt vooral uit voorzorg te zijn gewisseld, gezien zijn recente blessure.

Later meer.

Foto: REUTERS