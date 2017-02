Bart Somers: “Homans polariseert liever dan constructieve oplossing te zoeken”

Brussel - “Vlaams minister Liesbeth Homans laat zich heel kort door de bocht en kwetsend uit door discriminatie te minimaliseren.” Dat zegt Vlaams parlementslid Bart Somers van Open VLD. “Maar ook Unia maakt fouten door te veel te polariseren”, vindt hij. Groen zegt dan weer dat N-VA “uitblinkt in hypocrisie”.

Ook op de tweede dag van het weekend gaat een N-VA-minister in de clinch met Unia, het vroegere Centrum voor Gelijkheid van Kansen. In De Zondag zegt Vlaams minister van Gelijke Kansen en Armoedebestrijding Liesbeth Homans dat Unia “niet neutraal en niet objectief” is en maar één doelgroep verdedigt, de “mensen van allochtone origine”. Kersvers staatssecretaris Zuhal Demir zegt dan weer dat Uniageen centrum van gelijke kansen, maar van polarisering is.

Liesbeth Homans Foto: BELGA

Andere politici reageren op de aanval die de N-VA’ers ingezet hebben op Unia. “Dit is vintage-Homans”, reageert Bart Somers. “Ze polariseert liever dan op een constructieve manier uit te zoeken hoe de gelijke kansen van alle mensen kunnen worden gegarandeerd. Liesbeth Homans is minister van Inburgering en Integratie, dan doe je dit niet.”

Maar ook Unia heeft boter op het hoofd, vindt de Open VLD’er. “Zij ondergraven de legitimiteit van hun eigen instelling.” Somers haalt het voorbeeld aan van de Brusselse schepen Alain Courtois, die verschillende huwelijken weigerde omdat de bruid zijn hand niet wou schudden omwille van haar geloofsovertuiging. Unia vond dat getuigen van etnocentrisme. “Ze hebben dat niet benaderd vanuit de gelijkheid van man en vrouw, wat minstens het beeld creëert dat niet iedereen op dezelfde manier wordt behandeld”, zegt Somers. “Zo bouw je geen draagvlak voor een samenleving die sterker inzet op diversiteit.”

“Beiden hebben een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid”, concludeert de Mechelse burgemeester. “We kunnen beter als samenleving.”

Groen: “N-VA blinkt uit in hypocrisie”

“N-VA blinkt deze week uit in hypocrisie. De afgelopen jaren hebben ze geen prioriteit gemaakt van discriminatiebestrijding, ook al leveren ze de Vlaamse minister en de federale staatssecretaris voor Gelijke Kansen. Maar ze staan wel op de eerste rij om te schieten op één van de toonaangevende instituten die discriminatie helpt bestrijden in onze samenleving.” Dat stelt Groen zondag.

Groen noemt de aanvallen van Homans en Demir ongepast. “Zuhal Demir had zich beter gehouden aan haar belofte om zich eerst twintig dagen in te werken. Dan zou ze merken dat Unia een cruciale partner is in de strijd tegen discriminatie, die verzoenend te werk gaat en voor veel mensen al het verschil gemaakt heeft”, zegt Kamerlid Evita Willaert. “De discriminatieproblematiek leent zich niet tot dergelijke losse flodders.”

Foto: BELGA

Vlaams parlementslid Imade Annouri stelt dat Homans ofwel haar dossiers niet kent ofwel informatie bewust verdraait. “Haar bewering dat Unia bepaalde cijfers niet publiceert over hoe migrantenouders tegenover relaties staan, klopt gewoonweg niet. De cijfers zijn wél gepubliceerd en tonen bovendien andere cijfers dan degene waar minister Homans mee uitpakt.”