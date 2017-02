Deze man is 100 en werkt al 40 jaar aan zijn eigen computergestuurde utopia: “In mijn stad hoort geen enkele politici”

De 100-jarige Jacque Fresco werkt al 40 jaar samen met zijn vrouw Roxanne Meadows (68) aan zijn “Venus-project”. Zij bouwen al sinds 1975 aan de “perfecte maatschappij”; een computergestuurde stad waarin geen briefje geld, geen politicus te vinden is. In de plaats daarvan streeft hij daarin naar maximale levenskwaliteit en efficiënt omgaan met energie.

Jacque Fresco viert op 13 maart zijn 101ste verjaardag, maar hij is allesbehalve van plan om uit te bollen. De Amerikaan is een uitvinder, een futurist, een ontwerper. Hoewel hij oorspronkelijk uit Brooklyn kwam, verhuisde hij naar een plaats in Florida voor zijn droomproject. De naam van de gemeente waar hij jarenlang aan het concept werkte? Venus.

Onderzoekscentrum

Op het domein in Florida staan inmiddels een aantal koepelvormige gebouwen met modellen van de utopische maatschappij. Meadows en Fresco krijgen daarbij heel wat financiële hulp van gelijkgezinden. Als sociaal ingenieur en industrieel ontwerper heeft hij een stevige achtergrond om eraan te werken.

Eind jaren ‘70 legde hij de eerste stenen voor zijn onderzoekscentrum van maar liefst 85.000 vierkante meter. De voormalige tomatenkwekerij bouwde hij om tot zijn Venus-project. Daar in stuurt een computer alle levensmiddelen uit, naar gelang iedereen daar nood aan heeft. “Je kan het vergelijken met de openbare bibliotheek waar je vele boeken kan uitkiezen die je na het lezen weer terugbrengt”, zegt Meadows. “Dit kan je doen met alles wat je niet dagelijks nodig hebt.”

Geen politici, geen winst

Er bestaan geen politici in hun systeem, wat volgens Fresco hebzucht en corruptie zal uitsluiten. Leidinggevenden moeten een stapje opzij zetten voor computers en artificiële intelligentie. Hij hoopt dat “technologie en wetenschappelijke methodes toe te passen om ons sociaal systeem beter in te richten”, vertelt hij in een interview met ‘Futurism’.

Zijn hoofddoel? Een maatschappij geen winst te laten maken, maar eventuele winst inzetten om de levenskwaliteit te verbeteren.

Verbeeldingsfase

Het klinkt utopisch en voorlopig blijft dat ook alleen zo. Het project zit nog in de “verbeeldingsfase”. Of en wanneer het in de realiteit zal komen, dan zal de honderdjarige het wellicht zelf niet meer meemaken.