Doellijntechnologie houdt Feyenoord op titelkoers in topper tegen PSV

Feyenoord heeft zijn titelambities nog wat kracht bij gezet. De Rotterdammers hebben de topper tegen de nummer drie in de stand gewonnen. PSV verloor met 2-1, na een warrig doelpunt in de slotfase. Dankzij de doellijntechnologie werd de goal van Van der Heijden goedgekeurd.

De start was uitstekend voor de thuisploeg. Kongolo bediende Toornstra en die zette Feyenoord al na negen minuten op voorsprong. PSV kon daar voor de rust niets meer aan veranderen, de lampenclub kwam niet tot scoren. Dat lukte na de pauze wel. Pereiro zorgde ervoor dat de stand weer in evenwicht was. De leider in de Eredivisie leek op zuur puntenverlies af te stevenen, maar kon in de slotfase dan toch juichen.

Verdediger Van der Heijden kopte acht minuten voor tijd de winnende treffer (net) over de lijn. Scheidsrechter Nijhuis profiteerde bij die laatste treffer van doellijntechnologie, om te kunnen bevestigen dat de bal wel degelijk binnen was.

Foto: Photo News

Foto: Photo News

Voor de Rotterdammers is het al van 1999 geleden dat ze nog eens de landstitel mochten vieren. Dit seizoen lijkt het er eindelijk opnieuw van te komen. Huidig kandskampioen PSV is na de neerlaag uitgeschakeld. Concurrent Ajax speelt later op de middag nog thuis tegen Heracles en kan nog naderen tot op vijf punten.