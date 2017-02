Ibrahimovic alweer de held: United wint League Cup dankzij Zweed

Zlatan Ibramovic heeft Manchester United de verlossing bezorgd in de finale van League Cup tegen Southampton. Bijna de volledige tweede helft hingen verlengingen in de lucht toen Gabbiadini de bordje op 2-2 zetten. Maar Ibracadabra vlamde de 3-2 met nog drie minuten speeltijd tussen de palen. Zo heeft Mourinho zijn tiende prijs bij een Engelse club sinds hij in 2004 Chelsea begon te trainen.

In de League Cup stonden Manchester United en Southampton tegenover elkaar in het mythische Wembley-stadion, waar eerder deze week het Europa League-duel tussen Tottenham en AA Gent werd afgewerkt. Bij United moest Marouane Fellaini tevreden zijn met een zitje op de bank. Het duel begon nochtans goed voor de Red Devils toen Paul Pogba al na vier minuten een eerste kans kreeg, maar Fraser Forster kon de bal makkelijk uit zijn doel houden.

Ibrahimovic bracht de Mancunians dan toch na twintig minuten op voorsprong met een snoeiharde vrijschop. ManU was op dreef en na 38 minuten was Lingard het eindstation van een leuke combinatie van de troepen van Mourinho. Zijn plaatsbal verdween netjes achter Southampton-doelman Forster in doel. Manchester United leek met een dubbele voorsprong te mogen gaan rusten, maar dat was buiten Manolo Gabbiadini gerekend. De Italiaanse goaltjesdief (45’+1), tot Nieuwjaar nog ploegmakker van Dries Mertens bij Napoli, tikte van dichtbij een voorzet van Ward-Prowse voorbij De Gea (2-1).

Wembley is Ibra's garden ??! What a goal ?? #EFLCupFinal live on Eleven Sports 2 #MUFC pic.twitter.com/7pS9hrbndv — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 26 februari 2017

Even van slag

Ook meteen na de pauze was Gabbiadini heel attent. De spits trapte een afgeweerde hoekschop vanuit de draai ineens tegen de touwen en het stond 2-2. Voor Gabbiadini was het al zijn vijfde treffer voor de Saints in nauwelijks drie wedstrijden.

United was even de pedalen kwijt en Romeu kopte nog pardoes op de paal. Die gemiste kans kwam Southampton in het slot duur te staan. Ibrahimovic (87’) kopte een voorzet van Herrera binnen en pakt zo zijn eerste trofee met de Mancunians.

Voor Marouane Fellaini, die in de 90ste minuut mocht invallen, is het na een FA Cup (2016) en Supercup (2016) zijn derde prijs in dienst van Manchester United.