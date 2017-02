Hilarisch! Fan doet Liverpool Twitter bio aanpassen na bekerwinst Man Utd

Manchester United won zondag de League Cup, meteen goed voor de eerste trofee onder José Mourinho. De 3-2 winst tegen Southampton betekent ook dat United zijn 41e grote beker in de prijzenkast mag zetten. Daarmee evenaart het Liverpool als meest succesvolle Engelse club. En dat had meteen gevolgen...

Een pientere fan merkte het vrijdag al op. “Als Manchester United zondag de League Cup wint, moet Liverpool zijn bio op Twitter aanpassen.” The Reds hadden daar namelijk staan dat ze met 41 grote trofeeën de meest succesvolle Engelse club waren. United stond nog op 40, maar kon daar zondag dus naast komen.

Liverpool will have to change this Twitter Bio if Manchester United win the EFL Cup on Sunday pic.twitter.com/0BfHPvj9VN — José (@MourinhoMindset) 24 februari 2017

En dat deden The Red Devils ook. Zlatan Ibrahimovic bezorgde zijn ploeg in het slot de zege, de beker mocht in de lucht gestoken. Ook bij Liverpool keken ze naar de finale, want niet veel later was er een kleine verandering gebeurd aan hun officiële Twitter-account. Het zinnetje dat ze de meest succesvolle club in Engeland zijn, was plots verdwenen. De fan die het eerder al opmerkte, lachte er zich een breuk mee.

I HAVE MADE LIVERPOOL FOOTBALL CLUB CHANGE THEIR BIO I CAN'T STOP LAUGHING pic.twitter.com/TFioXo65Jl — José (@MourinhoMindset) 24 februari 2017

We've made you irrelevant tears in my eyes @LFC — José (@MourinhoMindset) 24 februari 2017

OH MY WORD THIS IS AMAZING AHAHAHAHAHA I'VE ACTUALLY ENDED YOU @LFC — José (@MourinhoMindset) 24 februari 2017