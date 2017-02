Vierde week op rij trefzeker: Nainggolan maakt indruk twee wereldgoals

Radja Nainggolan great goal vs Inter to make it 1-0 !! pic.twitter.com/08GU59UcWr

Radja Nainggolan steekt in bloedvorm. Voor de vierde wedstrijd op rij trof Il Ninja raak. Deze keer toonde hij tegen Internazionale tweemaal zijn uitstekende traptechniek. In de eerste helft sneed hij vanop links als een volleerd flankspeler naar binnen, met zijn rechtervoet knalde hij het leer heerlijk in de verste bovenhoek, goed voor zijn achtste doelpunt in de Serie A dit seizoen. Nainggolan on fire!

Want in de tweede helft deed hij zijn kunstje zowaar over. De Rode Duivel kreeg de bal op de eigen helft in de voeten en stak het hele veld over. Bij Inter legden ze hem niets in de weg. Vanop zo’n 25 meter haalde Nainggolan verschroeiend uit, los in de winkelhaak.