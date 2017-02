El Ghanassy als vanouds over de rooie

Even was het in het Oostendse huishouden minder gezellig toen Yassine El Ghanassy, die nochtans zijn kwalijke reputatie leek afgegooid te hebben, bij zijn wissel even na het uur amok ging maken. Eerst een wegwerpgebaar naar de coach, daarna een keiharde trap op een flesje water.

Hij kreeg nauwelijks de tijd om op de bank te gaan zitten, want een verbouwereerde trainer Yves Vanderhaeghe stuurde de belhamel meteen naar de kleedkamer. Waar hij een uur later nóg mokkend buitenkwam. Diep verscholen onder pet en kap. Maar hij ontweek wel geen enkele vraag.

“Ik vond de wissel niet terecht, zat vrij goed in de match. En dan heb ik gereageerd, ja, uit ontgoocheling. Maar er is geen probleem met de coach, dat is allang bijgelegd.” Had Yves Vanderhaeghe niet zo begrepen. “We hebben het er niét meer over gehad en er zijn geen excuses aangeboden. (grijnzend) Hij stopte zich weg onder zijn pet. Dat heb je met zo’n opvliegend karakter. Ik wil er niet te zwaar aan tillen, maar er zal wel nog worden over gepraat. Misschien volgen dan excuses.”