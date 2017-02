Topgangster ontsnapt na raid op gevangenis

De vuurwapengevaarlijke bankovervaller Mustapha Iken (30) stond binnen de gevangeniswereld bekend als vluchtgevaarlijk. Toch kon hij gisteren tijdens een goed voorbereide commando-actie ontsnappen uit de gevangenis van Lantin. Enkele handlangers knipten een gat in het hek, gooiden een touwladder over de muur en zorgden met brandende auto’s voor verwarring.

Meer dan twee jaar telde het Belgische gevangeniswezen geen enkele succesvolle ontsnapping. Iets waar ze behoorlijk trots op waren. Maar gistermiddag maakte de Luikse topgangster Mustapha Iken (30) een einde aan die periode. Met een spectaculaire ontsnapping uit de gevangenis van Lantin.

Drie gangsters

Rond 15.20 uur kwam een commando van drie gangsters aan bij de gevangenis. Ze staken meteen en van hun auto’s in brand. De vlammen moesten voor verwarring zorgen en de komst van politie en hulpdiensten vertragen. Meteen daarna knipten de leden van het commando een gat in de omheining. Ze plaatsten een ladder tegen de gevangenismuur en gooiden een touwladder naar beneden. “Ze waren duidelijk goed voorbereid”, zegt Kathleen Van De Vijver, woordvoerster van het gevangeniswezen. “De drie droegen bivakmutsen en wapens.”

Foto: Sophie Kip

Toen ze de touwladder over de muur gooiden waren er vijftig à honderd gedetineerden op de wandeling. Twee à drie cipiers moesten die in de gaten houden. Maar ze stonden machteloos toen een van de gedetineerden naar de touwladder snelde, naar boven kroop en over de muur verdween. Ook de cipiers die via de camerabewaking de buitenkant van de gevangenis in de gaten moesten houden, konden niets doen, omdat de hele operatie veel te snel verliep.

De gevluchte gedetineerde kroop bij zijn handlangers in de auto en ze raceten weg. Enkele kilometers verderop staken ze midden in de nabijgelegen dorpskern nog een tweede auto in brand.

Foto: rr

Meteen werd groot alarm geslagen en werden ook de politiediensten in Nederland en Duitsland gealarmeerd. Maar gisteravond waren de vier mannen nog altijd spoorloos.

Mustapha Iken

De naam van de ontsnapte gedetineerde werd gisteravond niet officieel bekendgemaakt. Maar volgens goedingelichte bronnen gaat het om de zware overvaller Mustapha Iken. De man zit onder meer een straf van tien jaar effectief uit wegens gewapende bankovervallen. Samen met andere bendeleden beroofde hij in 2007 verschillende bankkantoren in Oupeye, Herstal en Dalhem. Iken werd aanzien als de leider van de bende, die altijd zwaar gewapend toesloeg. In een appartement dat ze huurden vond de politie onder meer een M16-machinegeweer, kogelvrije vesten, pistolen,...

Foto: dvh

Enkelband doorgeknipt

Toen Iken in december 2007 werd gearresteerd was hij officieel “voortvluchtig”. Een jaar eerder had hij - na een vorige veroordeling - zijn enkelband doorgeknipt en was hij op de loop gegaan. Terwijl de politie hem terug probeerde te vinden, bouwde hij rustig aan zijn reputatie als een van de belangrijkste bankovervallers van de streek.

Vluchtgevaarlijk

Ook nadien toonde hij zich nog als vluchtgevaarlijk. De dag na kerstmis 2008 maakten onbekenden een gat in de omheining van de gevangenis. Ze plaatsten twee ladders tegen de muur en takelden materiaal omhoog om de tralies van een cel door te zagen. De betrokken gedetineerde was Mustapha Iken. Oplettende bewakers konden op tijd ingrijpen om de ontsnapping te voorkomen. Net zoals ze een maand eerder ook hadden kunnen voorkomen dat de vaste kompaan van Iken op bijna dezelfde manier ontsnapte. De mislukte ontsnappingspoging kwam Iken in december 2013 op twee extra jaren cel te staan, wegens het aanbrengen van vernielingen aan de gevangenis. Hij moest nog minstens tot 2020 vastzitten, maar keek nog aan tegen een zoveelste bijkomende veroordeling.

Handlangers buiten de gevangenis

Toch maakten de eerdere ontsnappingspogingen wel duidelijk dat Iken nog altijd kon rekenen op de hulp van handlangers buiten de gevangenis. En dat hij er alles aan zou doen om weg te komen. Dat maakt het des te opvallender dat net hij toch op de loop kon gaan. Officieel wilde niemand binnen het gevangeniswezen commentaar geven op hoe iemand met zo’n profiel toch kon ontsnappen. “Maar we kunnen zo iemand nu eenmaal niet eeuwig in afzondering plaatsen”, zeggen gevangenisbronnen.