De Rouches zijn door het gelijkspel tegen KV Mechelen mathematisch uitgeschakeld voor play-off I. De nederlaag kwam dan ook hard aan. "De ontgoocheling was groot", aldus Standard-coach Jankovic. Mechelen-coach Ferrera was opgelucht: "We hebben geluk dat het 2-2 is gebleven", gaf hij grif toe. "Dit punt is mooi meegenomen."