Met knal aan 123 km/u (!) dikt Tielemans zijn statistieken nog wat aan

Vorige week haalde hij tegen Oostende al de wereldpers met twee geweldige vlammen, tegen Genk deed Youri Tielemans dat losjes over. Met rechts vuurde hij de bal tegen 123 km/u (!) tegen de touwen, Ryan had geen verhaal tegen de zwabberbal. Een kopie van zijn doelpunten tegen Oostende, bondscoach Roberto Martinez zag het in de tribunes graag gebeuren.

De middenvelder was zo al betrokken bij 25 goals op 37 wedstrijden dit seizoen: 17 goals en 8 assists.

Tielemans pakte even later wel zijn vijfde gele kaart, hij is er volgende week KV Mechelen niet bij.