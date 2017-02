Genk verloor in Anderlecht de wedstrijd die het eigenlijk moest winnen als het nog wil strijden voor een ticket voor Play-Off 1. De Limburgers staan nu achtste maar Albert Stuivenberg geeft de moed nog niet op: "We wisten dat het niet makkelijk zou zijn en het is ook nooit makkelijk geweest, maar we staan nog steeds in de buurt en wiskundig kan het nog. Met zes op zes in de laatste wedstrijd doe je weer mee en dan is het afwachten wat de concurrentie doet."