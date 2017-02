Deze knuffelbeer zoekt zijn ‘baasje’

Turnhout - Een verdwaald knuffeldier mee naar huis nemen en een knoop in zijn kapotte oog naaien: in Turnhout gebeurt het nog. Een onbekende bracht er in kinderopvang Gabbers en Co. een knuffelbeertje binnen dat zijn ‘mens’ was kwijtgeraakt.

Op zijn buik: een post-it met daarop: Ik verloor mijn vriendje, ik ben gewassen en mijn oogje is hersteld. “Hier kregen we een warm gevoel van”, schreef Stad Turnhout op Facebook. Gisteravond stond de ­teller op meer dan 4.600 shares, maar de eigenaar is nog niet gevonden.