Kürt Rogiers vindt dat we te preuts zijn

Kürt Rogiers is bang voor de nieuwe preutsheid. Dat jongens in Vlaanderen steeds vaker met een zwembroek douchen, vindt hij onrustwekkend, zegt hij in De Zevende Dag.

“Ik snap wel dat naaktheid in een getraumatiseerd land van Dutroux en Van­gheluwe niet evident is en dat er een diversiteit aan culturen in onze kleedkamers binnenkomt, maar er wordt niet meer normaal omgegaan met naaktheid.”

“Heel Europa staat op zijn achterste poten als vrouwen in een boerkini in de Middellandse Zee gaan zwemmen, maar we tolereren wel jongens die onder de douche hun zwembroek aanhouden.” Rogiers geeft toe dat daarover in zijn familie en met vrienden wordt gediscussieerd. “Ik heb een dochter van elf. Mag ik als vader nog naakt in de badkamer gaan staan? Ik vind van wel, maar heb vrienden die zeggen dat ik er toch mee moet opletten.”