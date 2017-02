Ben uit ‘Blind Getrouwd’ openhartig over zijn zware pestverleden

Een biecht van Ben in Blind Getrouwd maakt vanavond tranen los bij Tine: Ben vertelt dat hij op school zwaar gepest werd, wat Tine nog meer spijt doet krijgen van haar opmerking over zijn uiterlijk.

Het was een zware week voor Tine Coenen, die na de aflevering van Blind Getrouwd van vorige week op sociale media bedolven werd onder de haat- en scheld­berichten. De laborante uit Rijkevorsel had in een gesprek met Ben gezegd dat ze nog geen klik met hem had en dat het niet louter fysiek was, “want haar ex was ook geen knappe”.

In de aflevering van vanavond wordt duidelijk dat die opmerking de directheid van Tine illustreert, maar niet haar karakter. Tine krijgt het moeilijk wanneer Ben vertelt dat hij op school zwaar gepest werd en daar ook nog zwaar voor gestraft werd “omdat hij zich verdedigde, het was de hele klas tegen één iemand, dan is die ene iemand in fout”.

Tine voelt een positieve verandering

De biecht van Ben raakt Tine heel hard: “Dan doet het mij heel veel zeer dat ik u zo hard gekwetst heb.” Tine vertelt ook dat er iets veranderd is in haar relatie met Ben. “Ik ben blij dat ik niet meer zo’n zware periode heb als de eerste twee dagen. Dat doet mij heel goed. Dat doet óns goed. Er zijn denk ik veel relaties die uit vriendschap beginnen en dan uitmonden in liefdesrelaties. Is het nu de klik die maakt dat het bij mij is omgedraaid? Ik kan dat niet verwoorden, ik wil hem gewoon leren kennen. Voor mij gaat het nu in mijn hoofd de positieve kant op.”

Wolken boven Evelien en Nicolas

Terwijl er bij Nick en Veerle geen vuiltje aan de lucht is, pakken er wolken samen boven Evelien en Nicolas. Evelien voelt dat Nicolas haar vaak wil aanraken, maar zij blokkeert bij fysiek contact. “Ik kan dat niet, luvvie duvvie doen als ik niet verliefd ben.” Door die terughoudende reactie van Evelien voelt Nicolas zich meer en meer onzeker, waardoor Evelien zich nog meer schuldig voelt.

Tussen Mathias en Sally valt de temperatuur moeilijk te peilen. De afstand is nog behoorlijk groot, maar Mathias laat wel zijn zorgzame kant zien wanneer Sally haar voet verzwikt.

Blind Getrouwd

VTM, 20.40 uur