Trump verliest opnieuw genomineerde in kabinet

Philip Bilden heeft zijn kandidatuur ingetrokken voor de post van Navy-secretaris. Dat heeft het Pentagon zondag aangekondigd. Het gaat al om de derde genomineerde van de Amerikaanse president Donald Trump die forfait geeft vooraleer hij benoemd wordt door de Senaat.

“Het gaat om een persoonlijke beslissing vanwege private problemen en grote moeilijkheden waarmee hij te kampen heeft om afstand te nemen van zijn belangen in de bedrijfswereld”, aldus minister van Defensie James Mattis, die stelt dat hij teleurgesteld is maar de beslissing van Bilden begrijpt. Mattis zal zo snel mogelijk een nieuwe kandidaat voorstellen aan Trump.

De afgelopen dagen waren er steeds meer twijfels gerezen of Bilden de functie van Navy-secretaris wel tot een goed einde kon brengen vanwege zijn statuut als zakenman en investeerder, en dan vooral omdat hij aandelen heeft in holdings in Hongkong.

Het forfait van Bilden volgt op dat van Vincent Viola en Andrew Puzder, die door Trump genomineerd waren als respectievelijk hoofd van het leger en minister van Werk. Viola nam eveneens afstand vanwege banden met het bedrijfsleven, terwijl Puzder opstapte na revelaties over zijn privéleven.

Michael Flynn, die wel al benoemd werd door de Senaat als adviseur nationale veiligheid, nam dan weer op 14 februari ontslag nadat hij gelogen had over zijn relaties met hoge Russische verantwoordelijken. Trumps nieuwe keuze voor die functie Bob Howard bedankte eveneens voor de job vanwege “financiële en familiale kwesties”. Ondertussen werd luitenant H.R. McMaster aangesteld als nationale veiligheidsadviseur.