Jonge moeder van twee doodgereden bij oversteken van straat

Aalter - Op de Tieltsesteenweg in het Oost-Vlaamse Aalter is vrijdagnacht de 35-jarige Sandy Somers overleden bij een ongeval. De vrouw had rond 3 uur een café verlaten en stak de weg over toen ze gegrepen werd door een ­wagen. “De kinderen beseffen het nog niet dat hun mama gestorven is, misschien komt dat wel als we haar lichaam gaan groeten”, zegt haar zus Ellen.

Pogingen om haar te reanimeren, mislukten. ­Somers overleed ter plaatse. Een verkeersdeskundige van het parket concludeerde dat de automobilist niet te snel had gereden. Gedronken had de bestuurder evenmin.

Sandy Somers kwam in 2015 vanuit het Antwerpse samen met haar zus Ellen (33) en moeder in Lotenhulle wonen. “Ik ben ter plekke gaan kijken en het was verschrikkelijk. Ik zag direct dat het niet goed was”, vertelt de zwaar aangegrepen Ellen die niet kan geloven dat haar zus er niet meer is. “Sandy was een heel lieve vrouw die altijd voor mij klaar stond”, snikt ze.

Echte levensgenieter

“We zijn twee handen op een buik. Ik heb een grote passie voor paarden en ze steunde mij daar enorm in. Ze hield ervan om een stapje in de wereld te zetten en op die manier maakte ze ook veel vrienden. Het was ook een echte levensgenieter die zeer graag lachte. We hadden soms zware ruzie, maar de dag erna was het voorbij. Ik ga ze enorm missen.”

Sandy had twee kinderen, de 7-jarige Larissa en de 3-jarige Jaden. Sandy heeft veel meegemaakt in haar leven, maar toch deed ze haar best om er te staan. Ze had veel verdriet toen onze papa zes jaar geleden is gestorven. Hopelijk kan ze nu bij hem zijn.”

“De kinderen beseffen het nog niet dat hun mama gestorven is, misschien komt dat wel als we haar lichaam gaan groeten. Ik heb altijd goed voor mijn zus gezorgd en ik ga nu voor haar kindjes zorgen”, zegt Ellen.

Een verkeersdeskundige van het parket kwam vrijdagnacht nog ter plekke en na onderzoek bleek dat de chauffeur van de wagen, die uit Ruiselede afkomstig is, zich aan de toegelaten snelheid hield en ook niet gedronken had.

“Sandy zou nooit zomaar de baan oversteken, ze kende de weg ook goed”, zegt Pascal Opsomer, de partner van Ellen. “Had ze daarvoor misschien woorden gehad met iemand en liep ze kwaad de weg over? Wat precies gebeurd is, zullen we wellicht nooit weten.”