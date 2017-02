Zoveelste keer balen voor Boonen, maar toch blijft Lefevere optimistisch

Tom Boonen viel, gaf op en werd dan ’s nachts ook nog ziek. Voor de kopman van Quick Step Floors was het openingsweekend weinig minder dan een drama. Toch blijven ze binnen de ploeg geloven dat Boonen straks een happy end breit aan zijn onwaarschijnlijke carrière. “De carrosserie is geraakt, de motor intact.” Terug in Tirreno?

Tom Boonen stuurde zondagochtend om 8.21 uur een Whatsapp’je naar ploegdokter Yvan Vanmol. “Kom je naar mijn kamer? Ik ben ziek.” Boonen had een moeilijke nacht achter de rug, met verschillende aanvallen van diarree. Vanmol stelde een ontsteking vast van het maag- en darmstelsel, iets waar ook kinderen Valentine en Jacqueline en vriendin Lore afgelopen week mee te kampen hadden. “Tom was te slecht om te koersen”, aldus Vanmol.

Het forfait voor Kuurne maakt dat het openingsweekend voor Boonen een kleine ramp is geworden. In de Omloop Het Nieuwsblad was hij zaterdag tot twee keer toe betrokken bij een valpartij, waarbij vooral de eerste crash op de Haaghoek voor averij zorgde: “Tom heeft een slag op de (rechter) knieschijf gehad”, zegt Vanmol. “Dat zie ik nooit graag. Het zal afwachten zijn hoe die knie reageert eens hij opnieuw op de fiets zit. Bij het stappen had hij alvast geen last. Neen, die knie op zich zou geen reden geweest zijn om te passen voor Kuurne.”

Schaafwonden

Patrick Lefevere zocht zondagochtend de kamer van Boonen op, net op het moment dat dokter Vanmol de schaafwonden verzorgde die hij eerder opliep in Oman en de Omloop. Het was een beeld dat bleef hangen bij de CEO van de ploeg: “Tom zegt altijd dat het allemaal niet erg is”, aldus Lefevere, “maar er plakken toch al vier pleisters op zijn lijf: twee op zijn heup, één op zijn elleboog en één op zijn knie. We gaan niet flauw doen, dit komt allemaal ongelegen.”

Dat is natuurlijk de grote vraag: in hoeverre betaalt Boonen straks de prijs voor alle ellende die hem de voorbije weken te beurt is gevallen? Een harde val in Oman. Een al wat zachtere val in Oman. Een gekneusde vinger in Oman. Een harde val in de Omloop. Een ontsteking van maag en darmen. Kan een renner met zo’n voorbereiding wel naar de oorlog in Parijs-Roubaix?

Foto: Photo News

Alvast ploegleider Wilfried Peeters weigerde pertinent om de zaken te zwart te zien: “Iedereen mankeert wel eens iets in het voorjaar” – “Dit is moeder natuur, we gaan niet bij elk voorvalletje panikeren” – “Dit is maar Kuurne, voor de Ronde of Roubaix zou dit al vervelender zijn.”

Manager Patrick Lefevere leefde veel minder in ontkenning: “Het is toch allemaal wat veel, ja. We gaan niet zeggen dat Tom knock-out is, maar vergelijk het met een bokser die vijf zware kloppen op de lever heeft geïncasseerd.”

Middels een andere metafoor vertelde dokter Vanmol min of meer hetzelfde: “We gaan niet ontkennen dat Tom het moeilijk heeft op dit moment. Maar de schade blijft beperkt tot de carrosserie. Er is geen piston over. De motor is intact.”

Als ze bij Quick Step Floors blijven geloven in een happy end voor Boonen heeft dat veel te maken met zijn voorbereiding. “Tom was dit jaar zeer snel in conditie”, zegt Vanmol. “Hij heeft in de winter nauwelijks stil gezeten. Mocht hem dit vorig jaar overkomen zijn (toen hij nauwelijks kon trainen in de winter door een schedelbreuk, nvdr.) zou het al veel erger zijn.”

Kilometers halen

In het meest gunstige scenario zijn straks alle schaafwonden geheeld en speelt ook de rechterknie niet meer op. Maar zelfs dan heeft Boonen dit weekend nog altijd tweehonderdvijftig koerskilometers gemist. Afhankelijk van zijn herstel zijn er wel een paar mogelijkheden om die in te halen: de GP Samyn (1 maart), Strade Bianche (4 maart) of de Johan ­Museeuw Classic (5 maart) bijvoorbeeld. De ploeg wil de komende dagen beslissen of Boonen in één van die koersen aan de start komt. Zelf zou hij bij voorkeur vasthouden aan zijn programma en gewoon hervatten in Tirreno-Adriatico (8-14 maart).

Wat zijn programma ook wordt, iedereen beseft dat Boonen absoluut van verder onheil gespaard moet blijven. “Tirreno wordt nu belangrijk”, zegt Lefevere. “Net als de koerskilometers van Milaan-Sanremo. En met Gent-Wevelgem en Harelbeke kan hij er dan nog eens 450 kilometer bij doen op drie dagen.”

Boonen zelf reageerde niet meer op zijn nieuwe tegenslag. Hij vertrok gisterochtend vanuit het D-Hotel in Kortrijk meteen naar huis met de wagen. Lefevere verzekert dat de moraal niet is aangetast: “Het weegt natuurlijk een beetje. Tom kent zijn lichaam, maar had zich graag eens gemeten met de rest. Maar hij blijft een eeuwige optimist, zo heb ik hem altijd gekend. Tom blijft nooit in de touwen hangen, dat zal ook nu zijn redding zijn.”