Is Kara nu geblesseerd of niet? Speelt én scoort ondanks last aan knie

Het geheime wapen van Anderlecht was niet alleen Youri Tielemans, maar ook de 100 kilo van Kara. Kara Mbodj stond tegen Genk toch in de basis en gooide bij een vrije trap van Tielemans al zijn gewicht in de strijd om de 1-0 binnen te koppen. Tegenstander Berge werd afgetroefd en net als in de heenmatch scoorde de Senegalees dus tegen zijn ex-club. Hij weigerde opnieuw te juichen. “Dat deed ik uit respect voor RC Genk. Ik zal nooit vergeten dat die club mij zo ver heeft gebracht in mijn carrière.”

Wel straf van René Weiler dat hij Kara opstelde. De verdediger sukkelt met een kraakbeenletsel in zijn knie, zag af tegen Oostende en werd gespaard tegen Zenit. Niet iedereen weet hoe lang hij dit volhoudt.

“We moeten Kara wat voorzichtig brengen door zijn knieprobleem”, bevestigde Weiler. “Dit keer was het een goeie keuze om hem te laten spelen, maar we moeten ook aan de play-offs denken.”

Kara zelf steigert bij al die verhalen over zijn knie. “Die verhalen mogen eens stoppen. Hinder aan mijn knie? Ik speel al twee jaar met die knie en ik kan iedereen verzekeren dat er niets aan scheelt. Het is wel zo dat ik de voorbije twee seizoenen amper kon rusten omdat ik de matchen aan elkaar bleef rijgen. Daarom voel ik me op dit moment dus niet honderd procent fit. Maar tegen de start van de play-offs wil ik er helemaal staan.”