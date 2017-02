Superspannende race naar Play-off 1: zo liggen de kaarten

Het beloven nog twee spannende voetbalweekends te worden in de Jupiler Pro League: mathematisch zijn enkel Club Brugge, Anderlecht en Zulte Waregem al zeker van deelname aan Play-off 1. Voor de rest wordt het nog bang afwachten. Een overzicht.

Zijn al zeker geplaatst: Club Brugge en Anderlecht tellen beiden 58 punten. Nummer zeven AA Gent telt er 44 en kan maximum aan 50 raken. Zulte Waregem is ook zeker van deelname. Ja, in theorie kan AA Gent ook nog op 50 punten komen, maar dat betekent dat KV Mechelen - tegen wie de Buffalo’s nog spelen- moet verliezen. Met andere woorden: zelfs als Zulte Waregem twee keer verliest, de ploeg van Dury laat sowieso ofwel Mechelen ofwel AA Gent achter zich.

Ookstaat er goed voor: met 48 punten en een thuismatch tegen het dit seizoen tegenvallende Lokeren en een uitwedstrijd op het al uitgeschakelde Sclessin is een plekje in de top-zes een quasi zekerheid.is met 47 punten en wedstrijden tegen Kortrijk en Lokeren nog niet zeker, maar heeft de kaarten in eigen handen.

Echt zweten wordt het voor de supporters van: de Maneblussers hebben 48 punten, eentje meer dan nummer zeven AA Gent. Met eenen eenis het bedje van Malinwa verre van gespreid, zeker omdat de Buffalo’s dit weekend met een verplaatsing naar Waasland-Beveren dit weekend een haalbare kaart op het programma hebben.

In theorie kan ookzich nog bij de top-zes scharen, maar dat acht niemand nog waarschijnlijk. De Limburger hebben nog een thuismatch tegen Club Brugge en een bezoek aan Westerlo op het programma, maar de kans dat zij zowel Gent als KV Mechelen nog inhalen is ongeveer onbestaande.

Ook goed om weten: onderaan het klassement kan het lot vankomend weekend bezegelt zijn. Als ze verliezen of alseven goed doet, is het verhaal gedaan en zakkeen Les Hurlus naar de Proximus League.