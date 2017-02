Ongelooflijk maar waar: herbekijk hoe Lierse alles uit handen geeft en Antwerp feest

Wat een spanning in de Proximus League! Lierse leek op weg naar een zege tegen Roeselare en een ticket voor een beslissend duel tegen diezelfde ploeg om een plek in de Jupiler Pro League...tot Roeselare gelijk maakte én Antwerp tegen Lommel scoorde (matchverslag boven). Bekijk hier alle samenvattingen uit de Proximus League.

De fans en spelers van Lierse blijven ongetwijfeld met een zuur gevoel zitten. Hun ploeg eindigde immers met liefst vijf punten voorsprong op kop van het eindklassement in de Proximus League en had zowel de beste aanval als verdediging. Maar omdat het twee keer naast de periodetitel greep, spelen Roeselare en Antwerp in twee testmatchen om een plekje in de Jupiler Pro League. Lierse, Union en de verliezer van de testmatchen spelen met in Play-Off 1. De testmatchen worden op 5 en 11 maart gespeeld, eerst op de Bosuil, dan op Schiervelde.

Lierse-Roeselare

OHL-Union

Tubeke-Cercle Brugge