COLUMN. Waarom geen promotie op basis van het alfabet?

Elke maandag maakt Sportwereld.be in een eigenzinnige terugblik de balans op van het voorbije voetbalweekend. Onze columnisten Wim Conings en Jef Van Hoofstat vertellen elkaar wat hen is bijgebleven, het staat u volkomen vrij het met hen (on)eens te zijn...

Beste Wim,

Mijn voetbalhart brak toen ik zondagavond Frédéric Frans en de andere spelers van Lierse verslagen op het veld zag zitten. Terecht ook: Lierse won dit seizoen meer wedstrijden dan wie ook in eerste klasse B, scoorde meer doelpunten, pakte minder tegengoals en – klein detail! – pakte over het hele seizoen meer punten dan de verzamelde concurrentie. Daarom is het niet meer dan logisch dat periodewinnaars Antwerp en Roeselare om promotie naar eerste klasse A moeten vechten, en dat beste ploeg van de Proximus League de eer krijgt om deel te nemen aan Play-off 2.

Natuurlijk wisten alle tweedeklassers waar ze aan begonnen toen het seizoen van start ging. Maar laat ons eerlijk zijn: dat voetbalclubs kortzichtig zijn, is bekend. Maak ze lekker met een miljoentje of twee televisiegeld meer, en clubs zouden akkoord gaan met een systeem op basis van alfabetische volgorde om promotie en degradatie te bepalen. Neen, dat mag je de spelers en supporters van Lierse niet kwalijk nemen. Op basis van elk fundamenteel rechtvaardigheidsgevoel verdienen de Pallieters de promotie. Als we Lierse – en alle andere clubs uit tweede – één ding kwalijk mogen nemen, dan is het dat ze in eerste instantie al akkoord zijn gegaan met dit reglementaire gedrocht. Maar in het voetbal is een sterk geloof in de goede afloop traditioneel altijd al sterker geweest dan een nuchtere kijk op de realiteit.

Maar ook de media moeten in eigen boezem kijken: toen dit systeem voorgesteld werd, lachten we eens meewarig met de kronkels die men nu weer had bedacht om kunstmatig spanning te creeëren en wezen we terzijde naar de mogelijkheid dat de beste ploeg na het seizoen met lege handen kon staan. Maar echt stampij maken? Ach, het ging máár over tweede klasse. Nog een trapje lager dan “het moeras” van Play-off 2! Neen, Play-off 1 en de top-zes, dat is het enige wat er toe doet. Sportieve rechtvaardigheid, wat is dat?

Begrijp me niet verkeerd: reglement is reglement. Wie weet wat Roeselare had gedaan als het na de eerste ronde al niet zeker was van deelname aan de promotieduels? En als liefhebber van voetbal uit de oude doos hoop ik al langer dat de Royal Antwerp Football Club (eíndelijk) terugkeert naar eerste klasse. Liever de ietwat fanatieke supportersschare van The Great Old, dan de zeven man en een paardenkop uit het transferverhikel Moeskroen.

Die gedachte zal de zure nasmaak van dit seizoen ongetwijfeld snel doen vergeten op het Lisp...

Groet, Jef